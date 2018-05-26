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Новости. Политика
16:55, 26 Мая 2018
фото: Сергей Собянин. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Собянину не понравилась идея об изъятии доходов у Москвы в пользу регионов

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Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал идею первого вице-премьера Антона Силуанова о перераспределении доходов столицы в пользу более бедных регионов. Напомним, что такую мысль он озвучил на сессии по бюджету и налогам Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Столичный градоначальник уверен, что от этого потеряют все: "и москвичи, и город, и страна".

Он пояснил, что бюджетная обеспеченность Москвы с учётом уровня заработной платы, реального количества населения и огромных, но вынужденных расходов на транспортную инфраструктуру — ничуть не выше других регионов, пишет life.

"Во-вторых, вопреки известным стереотипам, налог на прибыль крупных компаний не концентрируется в Москве, а распределяется между регионами пропорционально числу работающих и стоимости основных фондов", — указал Собянин в своём персональном блоге.

Отметим, что сам Силуанов отмечает, что власти пока не определились с окончательной настройкой межбюджетных отношений. По его словам, изъятие доходов у Москвы — это лишь одна из трёх гипотетических моделей для восполнения баланса. Первая заключается в том, чтобы наделить регионы дополнительными ресурсами, вторая — забрать полномочия сбора доходов и финансировать на федеральном уровне, а вот третья — централизовать прибыль и перераспределить.

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