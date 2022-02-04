Собор в лучах солнца снял фотограф Петрозаводска (ФОТО)

Илья Тимин сделал удивительно красивые фото Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске.

На своей странице в соцсети фотограф Илья Тимин опубликовал фото Крестовоздвиженского собора в солнечных лучах.

«Крестовоздвиженский собор Петрозаводска. Февраль 2022 г.», - подписал Илья Тимин.

Автор фотографий напомнил, что храм был заложен 16 июля 1848 года, а построен на средства петрозаводского купца Евдокима Григорьевича Пименова.

«Освящение храма состоялось 29 декабря 1852 года, чин совершил архиепископ Петрозаводский и Олонецкий Аркадий», - рассказал фотограф.