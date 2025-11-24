Собранные в Петрозавоодске автомобильные покрышки вывезут на переработку в Санкт-Петербург

Компания из северной столицы займется переработкой старых автопокрышек из Петрозаводска.
Контракт на вывоз покрышек заключили осенью, сообщила глава города Инна Колыхматова.
— Контракт заключен с фирмой из Санкт-Петербурга на утилизацию 410 тонн автомобильных покрышек. Эта работа уже ведется, — сообщила Колыхматова.
410 тонн — это примерно 40 тысяч покрышек от легковых автомобилей. Сейчас сдать шины можно в 6 точках: на улице Сулажгорской, 2, улице Балтийской, 35, на Вытегорском шоссе, 82, Судостроительной улице, 21, на проезде Строителей, 45 и ул. Шотмана 34. В каждой из этих точек установлен контейнер.
Напомним, что открывшийся в 2023 году в городе завод по переработке шин сейчас не работает. Предприятие приостановило приём покрышек еще в прошлом 2024 году. По словам руководителя Юрия Табуева, оно закрылось в связи с переходом права собственности на ранее арендуемые заводом площади к новому владельцу. Ранее сообщалось, что ведется поиск новых удобных и доступных локаций для размещения производства. С тех пор прошел почти год, но предприятие так и не открылось.
Добавим, что старые покрышки представляют собой отходы 4 класса опасности. За складирование покрышек на контейнерных площадках грозит штраф. До 2000 рублей — для физлиц, до 30000 — для должностных лиц, до 250000 — для организаций.