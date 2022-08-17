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Собрать ребенка в школу и сэкономить

Новости. Общество
15:26, 23 Августа 2022
фото: Freepik

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Базовый «набор первоклассника» в стране и в Карелии вновь подорожал, однако и в этом случае можно сэкономить на сборах ребенка в школу.

Чуть больше недели осталось до момента, когда в школах Карелии, как и повсюду в России, зазвенит первый звонок. В этом году порог школы впервые переступят три тысячи четыреста первоклассников, для которых откроются 127 классов. Родители будущих первоклашек уже прошли испытание записью в школу — где-то эта процедура прошла быстро и без проблем, а где-то взрослым пришлось понервничать и даже отстоять ночь у дверей учебного заведения. Но к 1 сентября предстоит сделать не менее важное дело — собрать своего ребенка в школу.

Росстат приводит следующие данные в нынешнем году — базовый «набор первоклассника» в стране обойдется в более чем 22 тысячи рублей родителям мальчика и почти 27 тысяч рублей, если речь идет о девочке. По сравнению с прошлым годом набор для мальчика подорожал почти на 14%, а девочки — на 11,3%. При этом в Росстате отмечают, что, несмотря на такое серьезное подорожание, стоимость школьных товаров растет медленнее, чем инфляция в целом.

В Карелии школьные вещи также подорожали, но чуть меньше среднего по стране. Как подготовка к 1 сентября отразится на семейном бюджете жителей региона и насколько подорожали товары для первоклассников в республике и в целом по стране, читайте в статье.

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