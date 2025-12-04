Собственник балкона многоквартирного дома заплатит за упавший на автомобиль снег

Кондопожский городской суд возложил ответственность за ущерб, причиненный автомобилю в результате падения снега, не только на управляющую компанию, но и на собственника балкона

Автомобиль истца, припаркованный у дома в Кондопоге, получил механические повреждения из-за самопроизвольного схода снега и наледи с козырька балкона одной из квартир. Собственник транспортного средства обратился в суд с требованием возместить стоимость восстановительного ремонта, сообщает пресс-служба судов Карелии.

В ходе разбирательства суд установил, что козырек балкона не является частью общего имущества многоквартирного дома. Следовательно, обязанность по его очистке от снега и наледи лежит на собственнике квартиры. Бездействие ответчика-собственника, не обеспечившего безопасную эксплуатацию этого элемента, было признано прямой причиной причинения вреда.

Одновременно суд возложил часть ответственности на управляющую компанию. В её обязанности входит систематический контроль за соответствием самовольно установленных конструкций (к которым отнесён и козырёк) нормативным требованиям и общая организация безопасной эксплуатации дома. Суд отметил, что автомобиль был припаркован в разрешённом месте, где отсутствовало ограждение опасной зоны, что также указывает на недостатки в работе УК.

Вина в причинении материального ущерба была распределена между собственником квартиры и управляющей компанией в равных долях — по 50% на каждого. С них в пользу истца взыскана полная стоимость ремонта автомобиля. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, Госкомитет сообщал, что ответственность за снег и наледь на крышах лежит на жильцах.