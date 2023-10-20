Собственник пострадавшего в ДТП авто подал иск к работодателю виновника аварии

Мужчина попал в аварию, находясь за рулем служебной машины.

Собственник пострадавшего в ДТП автомобиля подал иск к работодателю виновника аварии, рассказали в пресс-службе Пряжинского районного суда Карелии 20 октября.

Работник Учреждения на служебной машине попал в ДТП.

В 2021 году Пряжинский районный суд постановил взыскать с Учреждения 294 тысячи 842 рубля ущерба, а также 20 тысяч рублей за экспертизу и 5 145,72 за госпошлину.

Учреждение выплатило сумму и заключило с работником соглашение о возмещении ущерба с рассрочкой платежа на 48 месяцев. За время работы ответчик выплатил часть суммы, однако после увольнения выплаты прекратились. Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании оставшихся 226 635,52 руб.

Суд отметил, что основания для привлечения работника к материальной ответственности имеются, однако судебные расходы истца на экспертизу и госпошлину к прямому действительному ущербу отнесены быть не могут.

Принимая во внимание неосторожную форму вины ответчика в произошедшем ДТП, отсутствие прямой обязанности по управлению служебным транспортом в трудовом договоре, материальное положение ответчика и его предпенсионный возраст, суд взыскал 150 тысяч рублей.