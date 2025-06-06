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Собственники необычного жилого дома на набережной должны отреставрировать его к концу будущего года

Новости. Общество
12:58, 11 Июля 2025
фото: © Пресс-служба правительства РК

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Согласно решению суда, вступившему в силу в ноябре прошлого года, жилой дом постройки конца 19 – начала 20 века, расположенный в Петрозаводске по ул. Федосовой, 8, должен быть отреставрирован до 31 декабря следующего года.

Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия уже согласовало рабочую документацию на проведение ремонта фасадов здания. Ее подготовила специализированная организация по заказу собственников.

Теперь, в соответствии с решением суда, собственники объекта культурного наследия должны провести работы по его сохранению до конца 2026 года.

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