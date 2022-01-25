Собственники Олонецкого комбината обсудили с властью возможность выкупа стен молзавода в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел совещание с менеджментом Олонецкого молочного комбината, на котором стороны обсудили перспективы сотрудничества и вероятность продажи производственных площадей.

Руководство Олонецкого молочного комбината предложило представителям власти продать им площади, на которых расположен комплекс ОМК, долгое время находящийся в аренде у бизнеса. Менеджмент предприятия пообещал расширить производство после того, как получит в собственность стены. Об этом на совещании заявила владелец Олонецкого молочного комбината Ольга Раздрогина. В настоящее время площади, на которых ведет производство ОМК, принадлежат государству.

«В первую очередь, нам нужно выкупить стены предприятия для того, чтобы нам дальше делать реконструкцию. В арендованное помещение нам нет смысла вкладывать деньги и его расширять…. Если будут выкуплены у нас стены, это будет наша собственность. Мы сможем вводить новые линии, мы можем увеличивать объем переработанного молока и вводить новую продукцию. Сейчас мы перерабатываем большое количество молока, оно востребовано», — заявила Раздрогина. Она пояснила, что на ее предприятии трудятся более 170 человек, а для реализации продукции существует торговая сеть. Раздрогина сказала, что ОМК готов расширяться, вкладываться в производство и сотрудничать с другими предприятиями. Менеджмент Олонецкого молочного комбината отметил, что предприятию необходима реконструкция и приобретение нового оборудования.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что компании следует рассмотреть вариант строительства нового здания. Он также указал на то, что комбинат производит недостаточный объем продукции. Также представители власти отметили, что в случае продажи в частные руки площадей, на которых ведет работу ОМК, увеличивается риск утраты производства.

«Есть теоритический риск в случае приобретения стен комбината, в случае принятия собственником решения, допустим, продать завод вместе со стенами. И мы лишаемся переработки вообще на территории Олонецкого района», — заявил глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов.

«Наша гарантия на сегодняшний день — это государственная собственность, понимаете? И дальше мы должны видеть, как мы с этой собственностью поступим, чтобы молокозавод не потерять в условиях конкуренции в том числе», — заявил Артур Парфенчиков. Он выразил опасение, что у предприятия в дальнейшем могут возникнуть экономические трудности, которые повлекут за собой наступление банкротства.

«У нас вот нет уверенности, что при нынешней модели, купив стены, вы не рухнете. И тогда мы потеряем все. У нас нет уверенности, понимаете? Вы вот так экономику представляете. А мы, опираясь на мнение специалистов, не уверены, что, получив стены полностью, вы через 3-4-5-6 лет не уйдете в банкротство», — сказал Парфенчиков.

Представители руководства Олонецкого молочного комбината, в свою очередь, также указали на наличие рисков, вызванных зависимостью от государства, в собственности которого находятся площадки завода.

«Есть риск в том, что это не наше. То есть это не наши стены. И если мы приведем новую технику, новые аппараты купим, новые линии введем — и в какой-то момент вы нам скажите: „Все, хватит“. И куда мы пойдем?», — задали вопрос представители ОМК.

Власти республики также настаивают на том, чтобы владельцы Олонецкого молочного комбината приобрели фермы для собственного производства молока. Ранее сообщалось, что ОМК купил молочную ферму «Янишполе».

«Для того, чтобы приобрести какое-то племенное хозяйство, нам нужно быть уверенными, что у нас свои стены, что мы можем развиваться. А не приобрести племенное хозяйство и у нас не будет своего молокозавода», — пояснили руководители ОМК нежелание в данный момент обзаводиться новыми активами.

«Берите гораздо более удобную площадку в Ильинском и стройте нормальный завод, современный», — предложил Артур Парфенчиков.

«Мы вкладываемся в этот завод (ныне действующий –ред.). Это наша отдушина. Мы им живем. Все доходы идут на развитие. И вкладываться сейчас в новый завод пока нет планов. Если мы реконструируем и будем понимать, что мы не можем больше перерабатывать, тогда у нас будет возможность уже отстраиваться и делать новый завод», — объяснили свою позицию представители Олонецкого молочного комбината.