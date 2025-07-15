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Собственники смогут менять вид разрешенного использования земельного участка

Новости. Общество
15:15, 25 Июля 2025
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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Новый закон снимет административные барьеры для граждан, застройщиков и органов власти в сфере земельных отношений.

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать единообразный порядок определения и изменения видов разрешенного использования земельных участков.  Владельцы земли смогут выбирать вид разрешенного использования участка из перечня, составленного органами власти, и менять его без дополнительных согласований. Изменения в Земельный кодекс РФ, которые называют реформой системы землеустройства, одобрил Совет Федерации 25 июля на пленарном заседании.

Как отметили в палате регионов, виды разрешенного использования земельных участков будут определяться градостроительным регламентом, лесохозяйственным регламентом и положением об особо охраняемой природной территории. Для их изменения (кто, как и при каких условиях может это сделать) разработан единый порядок.

В законе прописаны случаи, когда использование земельных участков допускается вне зависимости от установленного вида разрешенного использования. Так, для размещения геодезических пунктов, возведения некапитальных строений и сооружений согласований не потребуется.

Кроме того, новый закон даст возможность строить линейные объекты на участке, не взирая на его статус. В документе предусмотрены случаи, когда использование земли устанавливается не регламентом, а документацией по планировке территории.

По мнению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, сенатора от Карелии Игоря Зубарева, принятые изменения в Земельный кодекс снимут многие противоречия, возникающие при определении разрешенного использования земельных участков. Это поможет совершенствовать земельные отношения, развивать жилищное строительство, транспортную и инженерную инфраструктуру.

«При обсуждении на нашем комитете этого объемного законопроекта справедливо отметили, что сегодня вопросы использования земли часто рассматриваются в судах. С этим связано огромное количество мер прокурорского реагирования и фактов коррупции. И чтобы сделать все процедуры прозрачными и понятными, законодатели, представители целого ряда министерств ведомств работали целых семь лет. Ведь одобренный Советом Федерации закон был принят в первом чтении еще в октябре 2018 года. Единообразный подход при определении видов разрешенного использования земель позволит устранить существующие административные барьеры как для граждан, так и застройщиков и органов власти в сфере земельных отношений», - считает Игорь Зубарев.

Ранее вице-премьер Олег Ермолаев объяснил, прочему в Карелии раздают земельные участки без торгов.

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