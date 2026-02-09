Собственники в Карелии удваивают взносы, чтобы ускорить капремонт домов

Жильцы домов в Карелии увеличивают взносы для ускоренного капремонта.

Все чаще жильцы на общих собраниях принимают решение удвоить взносы, чтобы выполнить работы по капремонту раньше запланированного срока или в большем объёме. Об этом в телеграм-канале рассказал вице-премьер правительства республики. Жилищный кодекс предусматривает такую возможность, оставляя решение на усмотрение собственников.

Примеры такой инициативы есть в Суоярви. В домах № 2 и № 9 на улице Кайманова удвоение взноса позволило ускорить ремонт кровель. А в доме на Ленина, 4, это решение помогло вовремя спасти разрушающийся фасад.

— В Петрозаводске в доме 10 на проспекте Невского ремонт крыши и фасада стоил 16 млн рублей. При этом собственниками было собрано существенно меньше, что позволяло начать работы только по крыше. Собрание повысило взнос, срок окупаемости работ сократился, работы по фасаду включены в проект и выполнены. Похожая ситуация позволила провести ремонт в доме 4 на улице Разина, — рассказал Виктор Россыпнов.

О намерении удвоить взнос заявили жильцы одного из домов на улице Куйбышева в Петрозаводске. Их цель — сразу отремонтировать не только крышу, но и теплоузел.

Ключевое решение в таких случаях остаётся за общим собранием собственников, уточнил вице-премьер. Только они могут договориться о повышенных взносах для ускорения необходимых работ. При этом нередки и обратные ситуации, когда из-за существующей задолженности или неготовности жильцов собрать средства быстрее, ремонт откладывается. Это также является нормальной практикой, подчеркнул чиновник.

Ранее Виктор Россыпнов пояснил, почему после капремонта кровли у дома остаются долги. Работы производятся только на средства, собранные собственниками. На текущий момент домами, в зависимости от площади, собрано от 2 до 4 млн рублей. Ремонт же одной только крыши стоит в несколько раз больше.