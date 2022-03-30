Собственные доходы бюджета Карелии резко выросли в 2022 году

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии за январь–март 2022 года выросли на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

Общая сумма собственных доходов региональной казны без учета федеральной помощи составила за три месяца 11,2 млрд рублей — на 2 млрд больше, чем в прошлом году.

В основном, рост произошел за счет налога на прибыль организаций в 1,3 раза и налога на доходы физических лиц — на 16,1%.

Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост поступлений по акцизам (на 11,9%), по налогам на совокупный доход (на 16,2%), налогу на добычу полезных ископаемых (в 2,1 раза), имущественным налогам (в 2,1 раза).