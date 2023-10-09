Собутыльник лишил жительницу севера Карелии возможности слушать музыку

Правоохранительные органы Лоухского района расследуют уголовное дело о квартирной краже.

В полицию Лоухского района поступило заявление от жительницы одного из поселков. Она обнаружила, что из ее квартиры пропали две портативные колонки, а также мобильный телефон.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 35-летний знакомый потерпевшей, ранее судимый за кражи.

Мужчина признался, что женщина пригласила его к себе домой, чтобы выпить в компании. После хозяйка заснула, и гости стали расходиться.



В этот момент мужчина незаметно забрал технику и унес домой. По факту кражи возбуждено уголовное дело, краденое полиция изъяла, рассказали в МВД Карелии.