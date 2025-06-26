Сочная клубника, мёд и пряники: 11 июля на набережной Петрозаводска стартует ярмарка «Земляничное лукошко»

Жители и гости города смогут приобрести спелые ягоды, выращенные 12 карельскими фермерами.

11 июля на набережной Онежского озера в Петрозаводске начнёт свою работу ярмарка «Земляничное лукошко», которая будет действовать ежедневно с 10:00 до 19:00 и завершится 27 июля, сообщили в Минэкономразвития Республики Карелии.

В этот период жители и гости города смогут полакомиться сочными и спелыми ягодами, выращенными местными фермерами.

— Уже завтра все 12 поставщиков садовой земляники встанут на торговые точки. Помимо них, к нам приедут либо мастера-ремесленники, либо производители пищевой продукции — мёда, пряников, булочек, — рассказала «Столице на Онего» организатор проекта Марина Кузнецова.

По её словам, средняя цена за литр клубники на данный момент неизвестна по причине неурожайного лета.

— Учитывая погодные условия, ягод будет не так много. Сейчас, конечно, клубника у фермеров уже активно созревает, однако основной пик плодоношения ожидается на следующей неделе, — добавила специалист.

Напомним, в эту субботу, 12 июля, петрозаводчан ожидает настоящий праздник, посвящённый началу ягодного фестиваля. В программе — живая музыка, создание северной берегини, приготовление коктейлей и роспись шоперов в соответствующей тематике.