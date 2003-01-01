Содержащие приюты для животных некоммерческие организации Карелии получат налоговую льготу

Законодательное собрание Карелии установило налоговую льготу для социально ориентированных НКО в сфере защиты животных.

Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» по предложению карельских парламентариев. Как рассказали в Заксобрании Карелии, для социально ориентированных НКО в сфере защиты животных, в том числе занимающихся содержанием приютов, депутаты предусмотрели льготные налоговые ставки с 1 января 2025 года. Если объектом налогообложения являются доходы, то ставка по упрощённой системе налогообложения составит 1%; если «доходы минус расходы» — 5%.

— Это будет хорошая поддержка, если учесть, что на сегодняшний день в Карелии есть пять крепких некоммерческих организаций в данном направлении деятельности. Они оказывают существенную помощь в исполнении госполномочий по обращению с животными без владельцев, — сказала один из авторов инициативы депутат Марина Гуменникова.

Напомним, в Петрозаводске открылся первый муниципальный приют для бездомных животных.