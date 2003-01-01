Содержащие приюты для животных некоммерческие организации Карелии получат налоговую льготу

РЕКЛАМА
«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Аварийное жилье, мусор, антиалкогольная кампания: депутаты Заксобрания задали острые вопросы главе Карелии
14 ноября, 10:20 Статьи
На дорогах Карелии с начала года погибли 57 человек

08:41

Правительство предложило резко увеличить штрафы за экономические преступления

08:20

В Карелии может появится памятник открывателю петроглифов Александру Линевскому

08:02

Финляндия депортировала в Россию через границу с Карелией экс-участника ЧВК «Вагнер»

07:18

Более 300 кг рыбы без документов изъяли в кинотеатре Петрозаводска

07:00

Дорожники Карелии перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопадов

06:37

Китайский стартап заявил о создании «таблетки от старения»

00:15

В деревне Погранкондуши простились с погибшим больше года назад мобилизованным

20:45

Звезды карельского спорта и их тренеры сдали нормы ГТО

20:04

В Карелии с 2026 года повысится прожиточный минимум

19:30

На севере до минус 12: прогноз погоды в Карелии на 17 ноября

18:00

Фура съехала в кювет на трассе «Кола» в Кемском районе

17:23

Сразу шестеро карельских тайбоксеров отправились на чемпионат Европы в Грецию

17:14

Акция «Чистое Онего» из Карелии вошла в шорт-лист престижной «Зеленой премии»

16:49

Житель Беломорска умер и застрял головой между перил в доме

15:58

Бывший депутат Виталий Красулин попросил у суда отсрочку по выплате штрафа

14:45

Артур Парфенчиков рассказал, планируется ли в Карелии принимать более жесткие антиалкогольные меры

13:37

Прокуратура попросила реальный срок для директора петрозаводской автошколы

12:55

Дорожные полицейские из Олонца помогли попавшим в беду автолюбителям

12:17

В Карельской деревне минувшей ночью горел элитный дом

11:41

Карельский спортсмен завоевал семь медалей на Чемпионате мира по метанию ножа в Монголии

10:35

«Стань сильнее своих оправданий»: сэнсэй из Карелии рассказал о пути воина, ведущем в UFC

09:57

Жителей Карелии призвали не трогать подозрительные предметы на улицах

09:01

Расписание пригородного поезда из Петрозаводска изменится

08:32

Жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества

08:01

В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках

00:10
Содержащие приюты для животных некоммерческие организации Карелии получат налоговую льготу
Сегодня 07:40 Общество
Законодательное собрание Карелии установило налоговую льготу для социально ориентированных НКО в сфере защиты животных.

фото: Столица на Онего

Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» по предложению карельских парламентариев. Как рассказали в Заксобрании Карелии, для социально ориентированных НКО в сфере защиты животных, в том числе занимающихся содержанием приютов, депутаты предусмотрели льготные налоговые ставки с 1 января 2025 года. Если объектом налогообложения являются доходы, то ставка по упрощённой системе налогообложения составит 1%; если «доходы минус расходы» — 5%.

— Это будет хорошая поддержка, если учесть, что на сегодняшний день в Карелии есть пять крепких некоммерческих организаций в данном направлении деятельности. Они оказывают существенную помощь в исполнении госполномочий по обращению с животными без владельцев, — сказала один из авторов инициативы депутат Марина Гуменникова.

Напомним, в Петрозаводске открылся первый муниципальный приют для бездомных животных. 

 

На дорогах Карелии с начала года погибли 57 человек
08:41 Общество
Правительство предложило резко увеличить штрафы за экономические преступления
08:20 Политика
В Карелии может появится памятник открывателю петроглифов Александру Линевскому
08:02 Общество
Финляндия депортировала в Россию через границу с Карелией экс-участника ЧВК «Вагнер»
07:18 Политика
