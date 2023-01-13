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Содовщик, депарафинизатор, дезинфектор: какие редкие вакансии предлагают жителям Карелии

Новости. Общество
10:08, 16 Января 2023
фото: © Правительство Карелии

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Сервис по трудоустройству hh.ru составил список необычных вакансий, которые редко появляются на рынке труда Карелии, но сейчас открыты для соискателей.

Например, одному из предприятий требуется содовщик. Этот специалист занимается сжиганием черного щелока в содорегенерационных агрегатах и содовых печах заводов по производству целлюлозы. Компания предлагает работу в том числе иногородним кандидатам и готова предоставить жилье на время работы. На данный момент по всей стране имеется лишь одна такая вакансия, что говорит о редкости профессии. Работодатель обещает зарплату до 49, 3 тыс. рублей.

Еще одна открытая вакансия с необычным названием — машинист паровой передвижной депарафинизационной установки. Такие установки используются для удаления парафина со стенок скважин при разработке месторождений. Кандидатам предлагают зарплату от 140 тыс. рублей. Требуется наличие водительского удостоверения категории B и С, а также удостоверение машиниста паровой передвижной депарафинизационной установки.

Центр дезинфектологии ищет мастера-дезинфектора и готов платить будущему сотруднику зарплату до 80 тыс. руб. на руки.  Среди требований — наличие водительского удостоверения категории B, так как придется ездить по разным объектам. Компания предоставляет служебный автомобиль.

В список редких вакансий так же попал автор научных работ по медицине. Такой специалист сможет заработать до 150 тыс. руб. на руки. Главное требование — наличие ученной степени или звания.

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