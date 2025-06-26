СОГАЗ вошло в число собственников «Дачи Винтера» в карельском Приладожье

У одного из символов Сортавальского района теперь два собственника. И оба не из Карелии.

АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ) стало соучредителем ООО «Северное Приладожье», которому принадлежит парк-отель «Дача Винтера» в Карелии. Общество теперь владеет 15 процентами одного из самых знаковых объектов Сортавальского района. Вторым собственником компании осталась ее создатель Виктория Антышева. Соответствующие изменения внесены ЕГРЮЛ 26 июня. Эти данные находятся в открытом доступе.

АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ) зарегистрировано в марте 1995 года в Москве. Что касается петербурженки Виктории Антышевой, то с этим именем связана не только «Дача Винтера», где с 2020 года прописана компания «Северное Приладожье», но и сеть отелей и кафе «Точка на карте». Ранее в СМИ публиковалась информация, что с этой компанией стоят структуры бизнесмена Юрия Ковальчука.

Напомним, что парк-отель «Дача Винтера» находится на мысе Таруниеми на берегу залива Вакколахти Ладожского озера, недалеко от города Сортавала. Молодой талантливый архитектор Элиэль Сааринен, представитель модного направления «северный модерн», в 1909 году построил для доктора Винтера дачу на мысе Таруниеми. Дом Винтера стал памятником архитектуры и истории не только всего Приладожья, но и Карелии.

Густав Винтер — блестящий хирург и выдающийся общественный деятель, чье имя было известно далеко за пределами Северного Приладожья. Гений доктора Густава Винтера в начале ХХ века помог создать уникальный образ этого уголка Карелии. Главной любовью Винтера была садово-парковая архитектура.

Доктор Винтер собрал замечательный дендропарк и обустроил гармоничное пространство вокруг своего загородного дома. Здесь часто бывали представители интеллигенции той эпохи, в том числе художник Николай Рерих.

Сейчас отель «Дача Винтера» представляет собой элитный туристический комплекс, стоимость проживания на двоих в котором начинается с 55 тысяч рублей в сутки.