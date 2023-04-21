«Соглашение исправляет историческую несправедливость»: в Петрозаводск прибыл мэр Луганска

Владимир Любарский и Манолис Пилавов подписали соглашение о сотрудничестве между Петрозаводском и Луганском.

Об исторических связях и подписании соглашения между городами рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«В первую очередь — это конечно же великий инженер, металлург и удивительный человек шотландского происхождения русский душой Чарльз Гаскойн, навеки соединивший наши города, нашу историю, нашу судьбу. Его труд, его служение России, его уникальное наследие одинаково важны для Луганска и для Петрозаводска. У нас общее прошлое, настоящее и общее будущее. Важно продолжать развивать и укреплять отношения между нашими городами, между нашими людьми», — написал Любарский на своей странице.

Ранее градоначальник побывал в Луганске, передав архивные документы и капсулу с землей с места упокоения Чарлза Гаскойна, а также договорившись об ответном визите.

«Сегодня Глава Администрации Луганска Манолис Васильевич Пилавов прибыл в Петрозаводск. В торжественной обстановке подписали с ним соглашение о развитии сотрудничества между нашими городами в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Это несомненно серьезный шаг. Уверен, что совместными усилиями наших городов мы наполним это взаимодействие конкретным содержанием», — написал Владимир Любарский.

Градоначальник подчеркнул, что «самое важное в нашей жизни — это взаимоотношение между людьми», и заметил, что подписанное соглашение исправляет историческую несправедливость и ставит все на свои места.