Соглашение о строительстве ветряных электростанций в Карелии будет подписано в сентябре

Власти республики назвали срок подписания документа о строительстве в республике ветряной электростанции.

Правительство Карелии рассчитывает подписать соответствующее соглашение в ходе Международной торгово-инвестиционной выставки, которая состоится в городе Сямынь, который расположен в китайской провинции Фуцзянь, 8-11 сентября, пишут "Вести Карелии".

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