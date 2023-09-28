Сезонную вакцинацию и соглашение с «ПКС–Водоканал» обсудят в мэрии Петрозаводска

Сезонную вакцинацию и соглашение с «ПКС–Водоканал» обсудят в понедельник, 2 октября, на открытом планерном совещании в администрации города.
В понедельник, 2 октября, на открытом планерном совещании в мэрии Петрозаводска обсудят сразу два основных вопроса.
Заместитель технического директора по инвестиционным проектам АО «ПКС- Водоканал» Арсений Анохов расскажет горожанам о выполнении соглашения, которое было заключено между компанией, правительством Карелии и городской администрацией.
Доцент ПетрГУ, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Карелии, специалист поликлиники №4 Людмила Рубис расскажет жителям республики о сезонной вакцинации.
Планерка начнется в 10.00 часов. Прямая трансляция совещания будет доступна по ссылке.
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