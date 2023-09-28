Сезонную вакцинацию и соглашение с «ПКС–Водоканал» обсудят в мэрии Петрозаводска

Сезонную вакцинацию и соглашение с «ПКС–Водоканал» обсудят в понедельник, 2 октября, на открытом планерном совещании в администрации города.

В понедельник, 2 октября, на открытом планерном совещании в мэрии Петрозаводска обсудят сразу два основных вопроса.

Заместитель технического директора по инвестиционным проектам АО «ПКС- Водоканал» Арсений Анохов расскажет горожанам о выполнении соглашения, которое было заключено между компанией, правительством Карелии и городской администрацией.



Доцент ПетрГУ, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Карелии, специалист поликлиники №4 Людмила Рубис расскажет жителям республики о сезонной вакцинации.



Планерка начнется в 10.00 часов. Прямая трансляция совещания будет доступна по ссылке.





