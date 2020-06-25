Союз биатлонистов России захотел убрать с поста Владимира Драчева

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках.

Владимир Драчев и Виктор Майгуров стали кандидатами в президенты Союза биатлонистов России (СБР), других претендентов на эту должность нет, пишет ТАСС.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. 25 июня истек срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

Четырехкратный чемпион мира Драчев является действующим главой СБР, трехкратный чемпион мира Майгуров входит в состав правления организации. Именно Майгуров два года назад являлся основным соперником Драчева.

Срок полномочий Драчева истекает в мае 2022 года. Выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения его полномочий.

Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.

Майгурова на пост главы СБР выдвинула Федерация биатлона Московской области, Драчева – Федерация биатлона Республики Карелия.