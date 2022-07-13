Руководитель «Союза морских пехотинцев» чуть не утопил 20 детей на Ладоге в Карелии

Прокуратура республики проводит проверку по факту шлюпочного похода в шторм на Ладожском озере с участием 20 детей.

Установлено, что региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа — Югра был организован шлюпочный поход по Ладожскому озеру. В нем участвовала группа из 20 несовершеннолетних в сопровождении четверых взрослых, в том числе руководитель этой общественной организации. Об этом рассказали в прокуратуре Карелии.

Инцидент, который мог закончиться трагедией, произошел 19 июля. Игнорируя предостережение прокуратуры Ланденпохского района о недопустимости нарушения прав детей на безопасные условия нахождения на водном объекте и нарушая Правила пользования маломерными судами, руководитель похода с детьми на лодках вышли в Ладожское озеро. Группа направилась к острову Валаам при том, что маломерные суда имели разрешенное удаление от укрытия (от берега) 3 км с высотой волны 0,75 метров. Руководитель похода подверг угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних, считают в прокуратуре.

«В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой Сортавалы материалы проверки направлены в Сортавальский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия для решения вопроса о возбуждении в отношении руководителя шлюпочного похода уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства.

На контроле прокуратуры республики остается вопрос эвакуации детей с острова Валаам на материковую часть. Несовершеннолетних эвакуируют сразу после прекращения шторма на Ладожском озере.

Ранее сообщалось, бывших московских чиновниц, осужденных за халатность, которая привела к гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году, отпустили на свободу через месяц после вынесения приговора.