Союз Женщин Карелии отправил помощь военным госпиталям

Машина с медпомощью отправилась из Петрозаводска в один из военных госпиталей в Луганске.

В понедельник, 13 февраля, в рамках акции «Добро Госпиталям» карельское отделение «Союза женщин России» отправило более 600 посылок для медицинских учреждений, работающих в зоне спецоперации.



Помощь в Петрозаводск приходила со всех районов республики. Целый месяц неравнодушные жители приносили коробки с необходимым медицинским инструментарием, медикаментами и средствами реабилитации на организованный пункт сбора. Кроме этого, приносили и то, что могло пригодиться детям.



«Помощь, собранная в течение января, будет доставлена до пункта назначения к 23 февраля — ко Дню защитника Отечества. И мы хотим верить, что это будет приятным сюрпризом и действительно ценным подарком к празднику для наших героев-бойцов», — рассказала председатель карельского отделения Союза женщин России Елена Малышева.



Напомним, что акция «Добро госпиталям» проводилась в Карелии с 7 января 2023 года.