«Союзмультфильм» планирует зарегистрировать товарный знак «Чебубу»

Киностудия «Союзмультфильм» намерена зарегистрировать товарный знак «Чебубу».

Под товарным знаком киностудия планирует продавать в том числе косметику, детские товары, музыкальные инструменты и канцелярские принадлежности, пишет «РИА Новости» со ссылкой на базу Роспатента. Всего в заявке, поданной 27 июня, указано 45 видов товаров.

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина заявила агентству, что название «Чебубу» отсылает к популярному персонажу «Лабубу».

«Регистрация бренда «Чебубу» по широкому перечню товарных категорий скорее всего говорит о стратегическом намерении «Союзмультфильма» заранее застолбить это название на перспективу. Такой подход — стандартная практика для крупных медиахолдингов: он позволяет обезопасить себя от конкурентов и создать задел для будущей монетизации бренда», — заключила она.

Лабубу — плюшевая игрушка в виде монстра, созданная гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Впервые ее представили еще в 2015 году. Но в апреле 2024 года игрушки снова обрели популярность. В мае россияне потратили на покупку этих игрушек на маркетплейсах 2 миллиона рублей.

Ранее певец Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку «Бабайку». Проект должен стать ответом на популярность лабубу.