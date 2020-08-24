Сокращение экспорта товаров из Карелии наложилось на падение мировых цен

Экспорт товаров, произведенных предприятиями Карелии, в первом полугодии 2020 года сократился на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем экспорта составил 345,4 млн. долларов.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

В документе указано, за счет каких товаров произошло сокращение экспорта.

Почти полностью прекратились поставки за рубеж черных металлов – спад на 92,8%. Экспорт электрических машин и оборудования сократился на 34,1%, котлов, машин, промышленного оборудования - на 24,9%, древесно-стружечных плит - на 22,7%, целлюлозы – на 11,9%.

Кроме тогого, ситуация усугубилась падением цен на мировых рынках. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".