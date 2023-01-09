Сокращение населения Карелии замедлилось в 2022 году

Численность постоянного населения Карелии за 10 месяцев 2022 года сократилась на 3,7 тыс. человек.

Это меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда количество жителей республики уменьшилось на 4,7 тыс.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Сокращение населения замедлилось за счет снижения естественной убыли и роста числа мигрантов.