Сокращение торговли с Финляндией может повлиять на тысячи рабочих мест в Карелии, считает Шлямин

Обострение международной обстановки и связанное с этим сокращение экономического сотрудничества России и Финляндии может иметь большие негативные последствия для экономики Карелии.

Такое мнение высказал научный руководитель Института североевропейских и арктических исследований ПетрГУ, бывший руководитель Торгового представительства РФ в Финляндии Валерий Шлямин на презентации своей книги «Приграничный регион на Северо-Западе России».

По его мнению, одним из факторов грядущих перемен может стать возможное вступление Финляндии в НАТО.

«Страна буквально не то, что сползает, а сваливается в НАТО. В эмоциональном пылу, полностью с прочищенными мозгами люди думают, что это благо. Политики в стране думают, что это благо для финнов. Это колоссальная политическая ошибка, у которой будут огромные негативные последствия для соседей. Но нам то, что делать? У нас меняется качество границы, уходит доверие, и как нам дальше выстраивать свою жизнь? Это все-таки 737 километров общей границы. Это не первый и не последний фактор в нашей жизни, но с этим надо считаться. В том числе, и научно-образовательный обмен, хозяйственные связи, а это все-таки порядка 240-280 млн долларов ежегодного товарооборота. Это многие тысячи рабочих мест в Карелии, которые зависят от заказов финских людей. И это надежная, спокойная граница. Это не военный сосед. Но это может очень быстро закончиться благодаря глупости человеческой, благодаря глупости политиков. Но с этим надо считаться, нам надо делать правильные выводы для всех сторон нашей жизни, в том числе, и для экономической стороны», — считает автор.

Подробности о развернувшиейся на эту тему дискусии, читайте в статье «Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы».