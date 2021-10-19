Сокращения персонала на Олонецком молкомбинате глава Минсельхоза назвал демонстрацией беспомощности

Решение руководства Олонецкого молочного комбината предупредить работников о грядущих сокращениях показывает его недееспособность, заявил глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов.

Такую оценку ситуации на комбинате он дал сегодня на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике.

«Это демонстрация недееспособности, беспомощности Олонецкого молочного комбината», — сказал министр.

Ранее руководство предприятие заявило, что будет вынуждено сократить 70 из 178 работников из-за снижения поставок молока государственным совхозом «Ильинский». Это приведет к сокращению производства на комбинате, и, как следствие, сокращению персонала, пояснили на предприятии.

«Идет подмена понятий, когда сугубо экономический вопрос, вопрос взаимодействия двух хозяйствующих субъектов преподносится как политический конфликт. Это плохо, это нехорошо. Это свидетельствует об управленческой беспомощности команды молочного завода, которая не в состоянии решать хозяйственные вопросы», — добавил Лабинов.