Сократились долги по зарплате в Карелии

Задолженность по заработной плате в Карелии за месяц сократилась более чем на 300 тыс. рублей.

По данным Карелиястата на 1 марта, общая сумма задолженности составила 15,1 млн рублей.

Почти половина этой суммы приходится на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, еще более 37% — на транспорт. Кроме того, есть долги на предприятиях ЖКХ и энергетики и в обрабатывающих производствах.

По состоянию на 1 марта, численность жителей Карелии, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате, составляла 130 человек. Каждому из них задолжали, в среднем, 116, 3 тыс. рублей.