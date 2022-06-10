Сократилось число жителей Карелии, живущих за официальной чертой бедности

Численность населения Карелии с доходами ниже прожиточного минимума за 5 лет сократилось на 11,1 тыс. человек.

Это следует из данных Карелиястата за 2017–2021 годы.

По официальным данным, в 2017 году в республике насчитывалось 103,3 тыс. человек, живущих за чертой бедности. Их количество составляло 16,5% от общей численности населения Карелии.

К концу 2021 года эта цифра сократилась до 14,6%. Число жителей с доходами ниже прожиточного минимума оставило 88,9 тыс. человек.