«Солдату — вечная память!» — житель Петрозаводска погиб на спецоперации

О гибели земляка на специальной военной операции сообщила врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова.

Врио главы карельской столицы сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о гибели жителя Петрозаводска.

Погиб водитель противотанковой артиллерийской батареи Артемий Иванович Пегасов.



«Он жил рядом с нами. Погиб в ходе специальной военной операции», — написала Инна Колыхматова.



Петрозаводск и жители города разделяют боль и горечь утраты.



«Скорбим. Солдату — вечная память!» — добавила исполняющая обязанности главы Петрозаводска.