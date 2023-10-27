«Солдату — вечная память!» — житель Петрозаводска погиб на спецоперации

О гибели земляка на специальной военной операции сообщила врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова.
Врио главы карельской столицы сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о гибели жителя Петрозаводска.
Погиб водитель противотанковой артиллерийской батареи Артемий Иванович Пегасов.
«Он жил рядом с нами. Погиб в ходе специальной военной операции», — написала Инна Колыхматова.
Петрозаводск и жители города разделяют боль и горечь утраты.
«Скорбим. Солдату — вечная память!» — добавила исполняющая обязанности главы Петрозаводска.
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