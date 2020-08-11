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Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 12 Августа 2020
фото: instagram.com/sezhukov/
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Известный российский певец Сергей Жуков вместе с семьей приехал на 10 дней отдыхать в Карелию.

О своем отпуске бессменный лидер группы "Руки вверх" рассказал в Инстаграме.

"Я знаю, что многие устали от ограничений, и как только появилась возможность, рванули в открывшие границы страны. Кто-то на частных самолётах летает в Европу… А мы давно планировали именно эту поездку, в Карелию. Потому что в нашей огромной стране столько красивейших мест! И мы мечтаем их все увидеть", - пишет Сергей Жуков.

Он признался своим подписчикам в Инстаграме, что очень долго продумывал маршрут и постарался сделать его таким, чтобы за 10 дней отпуска его семья максимально погрузилась в "природную часть Карелии".

"На поезде мы добрались до Петрозаводска, и уже здесь нас ждал первый приятный сюрприз! В маленьком магазинчике, куда мы зашли за провизией на первые дни, я нашёл столько товаров из детства! В тех, советских упаковках… Это и вафли, и мятные прянички, и даже молоко в треугольных пакетиках Такая невероятная ностальгия! Конечно, не купить невозможно", - пишет певец.

Через Петрозаводск и по берегу Самозера Жуков с семьей добрался до домика в самой глуши леса.

"Рассказывать ещё о нашем путешествии? Готов делиться с вами этими красотами и своими эмоциями, которые у нас тут, конечно, зашкаливают…" - обещает Жуков своим поклонникам, выкладывая первую партию фото с берегов Сямозера.

Ранее Юлия Меньшова отпраздновала день рождения в горном парке Карелии.

 

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Комментарии

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Театральный критик
2020-08-12 08:02:29
Нафиг не уперся здесь. Понаехали всякие и распространяют
Гость
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