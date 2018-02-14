Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
08:20, 14 Февраля 2018

Солистка Музыкального театра Ольга Маслова получила звание заслуженной артистки Карелии

По теме

Полная программа праздника "Старый город. Зима"
13.02.18 14:47
ВИДЕО: Лидер группы The Exploited, которая едет в Петрозаводск, не смог произнести название нашего города
13.02.18 09:59
ВИДЕО: Рэпер Нигатив снял клип в лесах Карелии
13.02.18 08:05
Все новости
Загрузка...

Ведущей солистке Музыкального театра Ольге Масловой присвоено почетное звание заслуженной артистки Республики Карелия.

Этому событию, а также десятилетию работы певицы на карельской сцене посвящен спектакль "Мадам Баттерфляй", в котором Ольга исполнит главную партию. Оперу Дж. Пуччини можно будет услышать в Музыкальном театре 16 февраля. Этот показ – единственный в текущем театральном сезоне, сообщает пресс-служба Музыкального театра.

Ольга Маслова – ведущая солистка Музыкального театра Карелии, лауреат Международного и Всероссийского конкурсов. Красота тембра и звучания ее голоса, актерское мастерство и сценическое обаяние уже с первых сезонов в Петрозаводске снискали ей любовь зрителей и признание профессионалов. В ее репертуаре – центральные партии в лучших спектаклях театра: Лиза ("Пиковая дама"), Татьяна ("Евгений Онегин"), Иоланта ("Иоланта"), Чио-Чио-сан ("Мадам Баттерфляй"), Памина ("Волшебная флейта"), Микаэла ("Кармен"), Сильва ("Сильва"), Розалинда ("Летучая мышь"). Всегда с аншлагом проходят концерты певицы – Ольга неизменно хороша как в оперных, так и в романсовых программах.

В опере "Мадам Баттерфляй" яркий талант Ольги Масловой открывается в полной мере. Чио-Чио-сан в ее исполнении потрясает психологической глубиной и силой самоотречения героини. За исполнение партии Чио-Чио-сан певица удостоена высшей Республиканской театральной премии "Онежская Маска" в номинации "За лучшую женскую роль" (2016).

Спектакль "Мадам Баттерфляй" в этом сезоне Музыкальный театр показывает только один раз – 16 февраля. В этот вечер партнером Ольги Масловой – исполнителем партии Пинкертона – станет известный санкт-петербургский тенор, солист Мариинского театра Максим Аксенов. За дирижерский пульт встанет маэстро из Мариинского театра Иван Столбов.

По признанию многих зрителей Музыкального театра, для них не стоит выбора – идти или не идти на спектакль, когда планируется выход на сцену Ольги Масловой: у певицы много поклонников. В пятницу вечером у них будет возможность поздравить любимую артистку с получением почетного звания и еще раз насладиться одной из красивейших женских партий мирового оперного репертуара в ее вдохновенном исполнении.

По теме

Полная программа праздника "Старый город. Зима"
13.02.18 14:47
ВИДЕО: Лидер группы The Exploited, которая едет в Петрозаводск, не смог произнести название нашего города
13.02.18 09:59
ВИДЕО: Рэпер Нигатив снял клип в лесах Карелии
13.02.18 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
12.02.2018, 16:58
Предприниматели Имановы задержаны в Петрозаводске
08.02.2018, 08:20
"Где мой ребенок?!"

Аналитика

12.02.2018 14:47
Политкухня
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 1
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 2
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2018 12:21
Личное мнение
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 2
В День защитника отечества, 23 февраля, исполняется 15 лет одному из самых популярных спортивных клубов Петрозаводска "Фонтаны" им. Василия Сайкова.
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения?
12.02.2018 13:32
Красота "под ключ" 3
12.02.2018 10:37
Это очень грустно, господа 3
09.02.2018 13:12
архив чтиво

Медиа

В студии «Важной темы» ведущий Ефим Овчинников и руководитель программ юниорского союза «Дорога» Наталья Никулина. Наталья ведет проекты, призванные помочь детям с аутизмом. Особенным детям, которые так нуждаются в поддержке и внимании
13.02.2018 20:04
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»