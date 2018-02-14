Солистка Музыкального театра Ольга Маслова получила звание заслуженной артистки Карелии

Ведущей солистке Музыкального театра Ольге Масловой присвоено почетное звание заслуженной артистки Республики Карелия.

Этому событию, а также десятилетию работы певицы на карельской сцене посвящен спектакль "Мадам Баттерфляй", в котором Ольга исполнит главную партию. Оперу Дж. Пуччини можно будет услышать в Музыкальном театре 16 февраля. Этот показ – единственный в текущем театральном сезоне, сообщает пресс-служба Музыкального театра.

Ольга Маслова – ведущая солистка Музыкального театра Карелии, лауреат Международного и Всероссийского конкурсов. Красота тембра и звучания ее голоса, актерское мастерство и сценическое обаяние уже с первых сезонов в Петрозаводске снискали ей любовь зрителей и признание профессионалов. В ее репертуаре – центральные партии в лучших спектаклях театра: Лиза ("Пиковая дама"), Татьяна ("Евгений Онегин"), Иоланта ("Иоланта"), Чио-Чио-сан ("Мадам Баттерфляй"), Памина ("Волшебная флейта"), Микаэла ("Кармен"), Сильва ("Сильва"), Розалинда ("Летучая мышь"). Всегда с аншлагом проходят концерты певицы – Ольга неизменно хороша как в оперных, так и в романсовых программах.

В опере "Мадам Баттерфляй" яркий талант Ольги Масловой открывается в полной мере. Чио-Чио-сан в ее исполнении потрясает психологической глубиной и силой самоотречения героини. За исполнение партии Чио-Чио-сан певица удостоена высшей Республиканской театральной премии "Онежская Маска" в номинации "За лучшую женскую роль" (2016).

Спектакль "Мадам Баттерфляй" в этом сезоне Музыкальный театр показывает только один раз – 16 февраля. В этот вечер партнером Ольги Масловой – исполнителем партии Пинкертона – станет известный санкт-петербургский тенор, солист Мариинского театра Максим Аксенов. За дирижерский пульт встанет маэстро из Мариинского театра Иван Столбов.

По признанию многих зрителей Музыкального театра, для них не стоит выбора – идти или не идти на спектакль, когда планируется выход на сцену Ольги Масловой: у певицы много поклонников. В пятницу вечером у них будет возможность поздравить любимую артистку с получением почетного звания и еще раз насладиться одной из красивейших женских партий мирового оперного репертуара в ее вдохновенном исполнении.