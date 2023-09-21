Солнечные очки стали добычей вора в Петрозаводске

Любитель модного аксессуара стал фигурантом уголовного дела.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже из торгового центра. Сотрудники магазина обнаружили, что с витрины пропали солнечные очки. Ущерб составил 23 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 40-летний мужчина. Полицейские выяснили, что злоумышленник украл солнцезащитные очки со стенда рядом с входом в магазин и скрылся.

Украденные очки он продал, а деньги потратил на себя.

Было возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.