Солнце «спряталось» в снег на севере Карелии (ФОТО)

Чудесная фотография заката на Контоккиярви появилась в сети.
Фото заката на озере Контоккиярви было опубликовано в группе «Весь Петрозаводск | Карелия».
Заходящее на западном берегу крупнейшего озера Костомукши солнце было сфотографировано из своего рода снежного туннеля.
Ранее уникальное явление запечатлел в Петрозаводске фотограф.
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