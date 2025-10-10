Солнце уничтожит Землю через пять миллиардов лет

Российские учёные рассказали о дальнейшей судьбе нашей планеты.
Солнце сожжёт Землю, Венеру и Меркурий через пять миллиардов лет, рассказал в беседе с «РИА Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
— Солнце — это звезда, и всё, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, сожжёт Меркурий, Венеру и Землю. Потом Солнце превратится в белого карлика и станет фактически вечным объектом, если слово «вечность» вообще уместно в отношении Вселенной, — отметил он.
По словам учёного, до предполагаемого конца света на нашей планете будут сохраняться комфортные условия жизни для человека и биосферы.