Соломенский лесозавод построит новый павильон на популярном роднике в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что Соломенский лесозавод намерен построить новый павильон на Сулажгорском роднике.

Соломенский лесозавод разберет старую конструкцию и построит новый павильон для Сулажгорского родника. Об этом расказал в соцсети Владимир Любарский.

«Убежден, что необходимо установить новый комфортный для жителей павильон, пользоваться которым было бы удобно и приятно всем горожанам, предпочитающим родниковую воду. Эту миссию на себя взял „Соломенский лесозавод“. Предприятие готово в рамках оказания спонсорской помощи городу демонтировать старую конструкцию и установить на ее месте новый современный комплекс. Уже подготовлен проект, работы начнутся в самое ближайшее время», — сообщил Любарский.

Ранее Владимир Любарский заявлял, что нынешнее состояние павильона на Сулажгорском роднике плохое. Он пояснял, что «с этим надо что-то делать».