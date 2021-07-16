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Соломенский лесозавод построит новый павильон на популярном роднике в Петрозаводске

Новости. Общество
12:39, 17 Июля 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что Соломенский лесозавод намерен построить новый павильон на Сулажгорском роднике.

Соломенский лесозавод разберет старую конструкцию и построит новый павильон для Сулажгорского родника. Об этом расказал в соцсети Владимир Любарский. 

«Убежден, что необходимо установить новый комфортный для жителей павильон, пользоваться которым было бы удобно и приятно всем горожанам, предпочитающим родниковую воду. Эту миссию на себя взял „Соломенский лесозавод“. Предприятие готово в рамках оказания спонсорской помощи городу демонтировать старую конструкцию и установить на ее месте новый современный комплекс. Уже подготовлен проект, работы начнутся в самое ближайшее время», — сообщил Любарский.

Ранее Владимир Любарский заявлял, что нынешнее состояние павильона на Сулажгорском роднике плохое. Он пояснял, что «с этим надо что-то делать».

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Комментарии

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Изя
2021-07-17 13:16:34
Порешал вопрос ))) А два детупата из Сулажгоры где при этом ???
Dredd
2021-07-17 13:08:29
Молодец Любарский.
Саныч
2021-07-17 13:21:05
Dredd, ага. Всех давит интеллектом.
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