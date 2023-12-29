Соломенское шоссе в Петрозаводске перекрыли из-за прорыва водопровода

Коммунальную аварию устраняют несколько бригад АО «ПКС-Водоканал», работает техника.
Прорыв на магистральных сетях водоснабжения на Соломенском шоссе устраняют аварийные бригады АО «ПКС-Водоканал», сообщили в городской администрации.
Движение по магистрали в районе Заводской улицы перекрыто сотрудниками ДПС. Объехать место коммунальной аварии можно по проезду Автолюбителей.
После устранения течи проезжую часть Соломенского шоссе расчистят от снега и льда и обработают противогололедной смесью. Работы должны выполнить в течение дня, пообещали чиновники.
Напомним, ранее мы сообщали об огромных пробках на этом шоссе.
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