Соломенское шоссе в Петрозаводске перекрыли из-за прорыва водопровода

Коммунальную аварию устраняют несколько бригад АО «ПКС-Водоканал», работает техника.

Прорыв на магистральных сетях водоснабжения на Соломенском шоссе устраняют аварийные бригады АО «ПКС-Водоканал», сообщили в городской администрации.



Движение по магистрали в районе Заводской улицы перекрыто сотрудниками ДПС. Объехать место коммунальной аварии можно по проезду Автолюбителей.



После устранения течи проезжую часть Соломенского шоссе расчистят от снега и льда и обработают противогололедной смесью. Работы должны выполнить в течение дня, пообещали чиновники.



Напомним, ранее мы сообщали об огромных пробках на этом шоссе.











