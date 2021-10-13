Соловецкий мужской монастырь ищет порядочного повара-универсала на 75 тысяч рублей

Монастырь взамен предлагает дружный коллектив и работу в живописном месте на территории памятника ЮНЕСКО.

На сайте superjob опубликована вакансия от Соловецкого мужского монастыря, куда на работу требуется повар-универсал.

Опыт работы у соискателя должен быть от 3 лет, трудиться придется вахтовым методом за 60–75 тысяч рублей в месяц.

Обязанности:

• с душой готовить вкусные блюда для братии Соловецкого монастыря(постные)

• соблюдать монастырские правила

• соблюдать санитарные и технологические нормы

• соблюдать правила товарного соседства и условия хранения продуктов

• следить за чистотой и порядком на рабочем месте

Требования:

• опыт работы в должности повара обязателен

• неконфликтность, доброжелательность, умение работать в команде

• наличие медицинской книжки

• аккуратность, чистоплотность

• честность, порядочность

• послушание ответственному лицу;

• желание трудиться, ответственность, добросовестность, бережное отношение к монастырскому имуществу

Условия:

•своевременная оплата труда 2500 руб/смена

•график работы с 7:00–18:00

•питание и проживание за счет монастыря

•дружный коллектив

•работа в живописном месте на территории памятника ЮНЕСКО