Соловецкий мужской монастырь ищет порядочного повара-универсала на 75 тысяч рублей

Монастырь взамен предлагает дружный коллектив и работу в живописном месте на территории памятника ЮНЕСКО.
На сайте superjob опубликована вакансия от Соловецкого мужского монастыря, куда на работу требуется повар-универсал.
Опыт работы у соискателя должен быть от 3 лет, трудиться придется вахтовым методом за 60–75 тысяч рублей в месяц.
Обязанности:
• с душой готовить вкусные блюда для братии Соловецкого монастыря(постные)
• соблюдать монастырские правила
• соблюдать санитарные и технологические нормы
• соблюдать правила товарного соседства и условия хранения продуктов
• следить за чистотой и порядком на рабочем месте
Требования:
• опыт работы в должности повара обязателен
• неконфликтность, доброжелательность, умение работать в команде
• наличие медицинской книжки
• аккуратность, чистоплотность
• честность, порядочность
• послушание ответственному лицу;
• желание трудиться, ответственность, добросовестность, бережное отношение к монастырскому имуществу
Условия:
•своевременная оплата труда 2500 руб/смена
•график работы с 7:00–18:00
•питание и проживание за счет монастыря
•дружный коллектив
•работа в живописном месте на территории памятника ЮНЕСКО
Комментарии