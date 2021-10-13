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Соловецкий мужской монастырь ищет порядочного повара-универсала на 75 тысяч рублей

Новости. Общество
14:56, 13 Октября 2021
фото: Сергей Бобылев / ТАСC

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Монастырь взамен предлагает дружный коллектив и работу в живописном месте на территории памятника ЮНЕСКО.

На сайте superjob опубликована вакансия от Соловецкого мужского монастыря, куда на работу требуется повар-универсал.
Опыт работы у соискателя должен быть от 3 лет, трудиться придется вахтовым методом за 60–75 тысяч рублей в месяц.

Обязанности:
• с душой готовить вкусные блюда для братии Соловецкого монастыря(постные)
• соблюдать монастырские правила
• соблюдать санитарные и технологические нормы
• соблюдать правила товарного соседства и условия хранения продуктов
• следить за чистотой и порядком на рабочем месте

Требования:
• опыт работы в должности повара обязателен
• неконфликтность, доброжелательность, умение работать в команде
• наличие медицинской книжки
• аккуратность, чистоплотность
• честность, порядочность
• послушание ответственному лицу;
• желание трудиться, ответственность, добросовестность, бережное отношение к монастырскому имуществу

Условия:
•своевременная оплата труда 2500 руб/смена
•график работы с 7:00–18:00
•питание и проживание за счет монастыря
•дружный коллектив
•работа в живописном месте на территории памятника ЮНЕСКО

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Комментарии

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комба
2021-10-13 18:27:36
Из зэков готовят поваров. Вам туда, к ним обращаться надо.
zanoza
2021-10-13 16:00:30
Братья Соловецкого монастыря тоже не прочь вкусно поесть, пища же не может быть только духовной, однако.
Русский
2021-10-13 14:59:34
Есть тут у нас один спец по ресторанам.. :)
Гость
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