Сомнолог объяснил, как высыпаться зимой

Врач-сомнолог Роман Бузунов объяснил, как справиться с нарушениями сна в зимний период, когда темное время суток преобладает над светлым.
Явление, которое специалист назвал «офисной полярной ночью», негативно влияет на циркадные ритмы человека, сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова врача-сомнолога Романа Бузунова. Мы выходим из дома — еще темно, мы выходим из офиса — уже темно. Соответственно, начинает страдать регуляция наших циркадных ритмов, которые завязаны на смену дня и ночи», — отметил он.
По словам Бузунова, трудности с пробуждением утром связаны с выработкой мелатонина в темноте. Для нормализации режима сна он рекомендует:
— Жестко фиксировать время подъема;
— В выходные вставать не позднее чем на 2 часа по сравнению с буднями;
— Использовать светобудильники, имитирующие рассвет.
Как пояснил врач, даже через закрытые веки свет активизирует мозг и снижает выработку мелатонина, что облегчает пробуждение.
Для качественного отдыха специалист советует:
— Исключить кофеинсодержащие продукты за 6-8 часов до сна;
— Отказаться от гаджетов за час до отхода ко сну.
Следование этим рекомендациям поможет стабилизировать режим сна и облегчить пробуждение в темное зимнее время, когда естественного света недостаточно для правильной регуляции циркадных ритмов.
Ранее мы сообщали, что ученые из Американской кардиологической ассоциации (AHA) пришли к выводу, что использование смартфона и других источников яркого света перед сном значительно повышает риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний.