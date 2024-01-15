Сон незадачливого дрифтера в Калевале прервали полицейские

Калевальские оперативники установили подозреваемого в угоне.

В полицию Калевальского района поступило сообщение об автоугоне. Местный житель недавно ночью приехал к увеселительному заведению райцентра, чтобы забрать друга. При этом он оставил в своей машине ключи зажигания и ненадолго отлучился. Когда мужчина с приятелем вернулись, автомобиля не было.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого –им оказался житель Калевалы 2003 года рождения. Он рассказал полицейским, что был пьян, поэтому сам не понял, зачем угнал чужой автомобиль. Подрифтовав, он не справился с управлением — машина врезалась в сугроб. Бросив авто, подозреваемый отправился спать. Его сон прервали оперативники.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.