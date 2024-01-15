Реклама на сайте

Строители ведут монтаж первого этажа жилого комплекса бизнес-класса «Аристократ» в центре Петрозаводска
Новое
Сегодня 12:37
Появились фото смертельной аварии в Кондопожском районе Карелии
15.01.2024 17:13
Синоптики рассказали, когда жителям Карелии надо ждать морозов до -30℃
15.01.2024 13:26

Сон незадачливого дрифтера в Калевале прервали полицейские

Новости. Криминал
10:55, 16 Января 2024
фото: © Daniel Balakov / istockphoto

Новости партнеров

Калевальские оперативники установили подозреваемого в угоне.

В полицию Калевальского района поступило сообщение об автоугоне. Местный житель недавно ночью приехал к увеселительному заведению райцентра, чтобы забрать друга. При этом он оставил в своей машине ключи зажигания и ненадолго отлучился. Когда мужчина с приятелем вернулись, автомобиля не было.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого –им оказался житель Калевалы 2003 года рождения. Он рассказал полицейским, что был пьян, поэтому сам не понял, зачем угнал чужой автомобиль. Подрифтовав, он не справился с управлением — машина врезалась в сугроб. Бросив авто, подозреваемый отправился спать. Его сон прервали оперативники.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.01.2024, 07:40
В Финляндии решили закрыть одну из крупнейших школ с преподаванием русского языка
14.01.2024, 12:30
На железных дорогах России появятся удобные пассажирские вагоны класса Т
11.01.2024, 13:52
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
09.01.2024, 15:50
Власти Финляндии приняли решение по ситуации на границе с Россией
09.01.2024, 10:02
Известный продуктовый магазин закрылся в центре Петрозаводска
14.01.2024, 20:30
Покупатели Wildberries стали получать уведомления о замене товара

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.