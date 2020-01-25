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Сонные водители из других регионов стали частой причиной ДТП на трассах Карелии

Новости. Происшествия
09:00, 26 Января 2020
фото: © pxhere.com
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Госавтоинспекция Карелии сообщает, что на трассах республики происходит большое количество ДТП с участием жителей других регионов, которые пренебрегают отдыхом в пути.

По статистике ГИБДД, за последние три года в республике каждый третий погибший в дорожно-транспортном происшествии на дорогах федерального значения был жителем другого региона.

Зачастую, чтобы быстрее достичь пункта назначения, водители пренебрегают отдыхом в пути, что приводит к утомляемости и сну за рулем, как результат –  трагические последствия, информируют в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП на дорогах Карелии выросло в 2019 году

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