Сонные водители из других регионов стали частой причиной ДТП на трассах Карелии

Госавтоинспекция Карелии сообщает, что на трассах республики происходит большое количество ДТП с участием жителей других регионов, которые пренебрегают отдыхом в пути.

По статистике ГИБДД, за последние три года в республике каждый третий погибший в дорожно-транспортном происшествии на дорогах федерального значения был жителем другого региона.

Зачастую, чтобы быстрее достичь пункта назначения, водители пренебрегают отдыхом в пути, что приводит к утомляемости и сну за рулем, как результат – трагические последствия, информируют в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП на дорогах Карелии выросло в 2019 году