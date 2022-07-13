Сообщения об ушедших купаться и пропавших на пляже «Пески» в Петрозаводске оказались ложными

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска регулярно получает «пьяные звонки» с пляжа «Пески» о том, что кто-то из отдыхающих ушел купаться и пропал.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации руководитель ЕДДС Вадим Измайлов.

«Обращаемся с просьбой не злоупотреблять спиртным в зоне отдыха и внимательно относиться к тем, с кем вы отдыхаете. Имеют место случаи обращений нетрезвых граждан с пляжа „Пески“, которые сообщают о том, что знакомый или близкий, с кем они пришли на пляж, ушел купаться и не вернулся. К счастью, пока ни одна из этих информаций не подтвердилась», — сказал Измайлов.