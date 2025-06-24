Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» отправили в колонию

Известный музыкант осужден за поножовщину.

Суд в Екатеринбурге приговорил Владимира Бурдина, сооснователя группы «Смысловые галлюцинации», к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Музыканта признали виновным в нанесении ножевого ранения во время драки. Инцидент произошел в ноябре 2024 года. По версии следствия, Бурдин поссорился с приятелем во время застолья и ударил его ножом в живот.

Пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами. Сначала музыкант полностью признал вину, но перед вынесением приговора заявил, что оговорил себя, пытаясь «спасти товарищей».

Прокурор просил для него четыре года колонии, но суд назначил три года с дополнительным годом ограничения свободы. У Бурдина и ранее были проблемы с законом — в 2018 году он уже попадал в похожую историю.

Владимир Бурдин — известный российский музыкант и поэт. Родился в 1973 году, живет в Екатеринбурге. Именно он автор хита «Вечно молодой» и других популярных песен группы.