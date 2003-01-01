«Соперник выше на три головы»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал проигрыш подопечных

Ярославская команда «Локо» обыграла «Динамо-Карелию» со счетом 9:2.

Первый в этом году домашний матч завершился для «Динамо-Карелия» проигрышем. Соперник значительно выше уровнем по игре. «Локо» — лидер Западной конференции, динамоцы занимают предпоследнее место в «Серебряном» дивизионе.

Уже в первом периоде исход матча не вызывал сомнений, комментируют игру на сайте МХЛ. Фаворит в лице «Локо» отправил три шайбы в ворота соперника за восемь минут. Оборона динамовцев давала слишком много свободы нападающим. При счёте 0:3 наша команда поменяля вратаря, но на ход игры это не повлияло. Незадолго до перерыва забросил хозяевам лидер «Локо» Вадим Дудоров.

В актив «Динамо-Карелия» можно занести второй период, который закончился с ничейным счётом 1:1. У гостей ещё раз отличился Дудоров, а за хозяев забил Савелий Корзик. Но в третьем периоде динамоцы уже не могли сдерживать соперника. Несколько провалов в обороне привели к выходам один на один с вратарём, и нападающие «Локо» свои шансы использовали. Хозяева забили еще одну шайбу, реализовав большинство в концовке.

— Это уровень настолько разный команд, что он сегодня и сказался. У соперников культура паса, точной передачи, броски в створ. Мы выходим, не бросаем по воротам. Все этим сказано. Единственно, когда мы играли в тело, агрессия была, мы зацепили второй период. Причем там, где уровень соперников, мастерство сказывалось больше, мы не проиграли период. Это нужно занести в актив. Когда мы сражались, бились, мы выравнивали игру. Но уровень наш не на одну, на три головы ниже. Разница колоссальная. Соперник больше хочет, больше стремится вперед, — говорит тренер «Динамо-Карелия» Дмитрий Крамаренко.

Отметим, что состав «Динамо-Карелия» постоянно меняется. В декабре часть игроков ушла в НМХЛ, НХЛ. Пришлось вновь вносить коррективы в состав. Поэтому слаженность и системность игры страдает.

Следующий матч «Динамо-Карелия» проведёт 27 января с «Алмазом». Это команда «золотого» диивизиона. Она занимает последнюю строчку в турнирной таблице. С ней карельская команда уже встречалась в ноябре, к слову, также после разгромного матча с «Локо» (0:9). Тогда «Динамо-Карелия» выиграла «Алмаз» со счетом 4:2.