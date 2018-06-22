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Новости. Общество
18:20, 22 Июня 2018

Соревнования по ювелирной и экстремальной косьбе устроят в Карелии

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В этом году местом проведения пятого фестиваля сена станет полуостров Декнаволок села Спасская Губа.

По данным администрации Кондопожского района, 14 июля жителей и гостей Карелии ждет уникальное событие – в самый разгар сенокосной страды пройдет "Фестиваль сена 2018".

"Сразу после открытия традиционного летнего праздника на старт выйдут команды косцов, задачей которых станет быстро и качественно выкосить определенные после жеребьевки сенокосные площади. Состязания предполагают и командное (в том числе семейное) и индивидуальное участие", - отметили в пресс-службе.

Кроме основной конкурсной программы по сенокошению на скорость и качество, ювелирной и экстремальной косьбе, метанию стогов и других видов соревнований, в течение всего дня будут организованы мастер-классы по изготовлению кукол из сена и соломы, сувениров, плетению венков и другие. Традиционно на территории сенофеста планируется организовать выставки в соответствии с тематикой фестиваля.

Гостей также будут развлекать фольклорные и народные творческие коллективы, состоится ярмарка-продажа изделий мастеров прикладного творчества. Одним из сюрпризов фестиваля станет занимательный сеноквест для детей "Иголка в стогу сена".

Заявки на участие в состязаниях по сенокошению принимаются до 6 июля по электронному адресу: senofest@mail.ru или по адресу - г.Кондопога, ул.Пролетарская,15 (каб.10,11), контактный телефон: 8-921-45-05-300.

Оргкомитет фестиваля приглашает всех желающих попробовать свои силы в состязаниях, погрузиться в атмосферу покоса, вспомнить то, что когда-то умели наши предки и, может быть, научиться этому. Первый фестиваль прошел 9 июля 2011 года.

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