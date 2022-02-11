Соревнования «маленьких чемпионов» пройдут в Петрозаводске

В День зимних видов спорта в Петрозаводске определят «маленьких чемпионов», сообщают в мэрии.

В этом году День зимних видов спорта в Петрозаводске отметят 27 февраля. С 10 до 13 часов на площадке ТРК Лотос Plaza пройдет VI Зимняя Олимпиада «Маленький чемпион». Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Сообщается, что участников ждут соревнования по детскому биатлону, командным лыжам, бегу на коньках, хоккею и катанию на ватрушках. На мероприятии также разыграют подарки от официального экипировщика олимпийской команды России.