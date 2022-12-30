Соревнования на Кургане соберут лучших лыжников Карелии

В Петрозаводске пройдут республиканские соревнования по лыжным гонкам.

С 10 по 11 января в Петрозаводске, на базе спортивного комплекса «Курган», состоятся чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам.



10 числа пройдет индивидуальная гонка в свободном стиле. Старт в 11.00. Женщины, девушки 2005-2006 года рождения и юниорки пробегут 10 километров.



Мужчины, юноши и юниоры - по 15 километров.



11 января также состоится индивидуальная гонка, только в классическом стиле. Старт в 11.00.



Девушкам 2005-2006 года рождения предстоит преодолеть трассу в пять километров. Женщинам, юниоркам и юношам - в 10 километров, а мужчинам и юниорам - 15 километров.



Онлайн регистрация откроется в ближайшее время, обещают администраторы паблика «Центр спортивной подготовки».



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