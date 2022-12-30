Соревнования по парусному спорту на льду в Петрозаводске можно будет увидеть с берега Логмозеро

В Петрозаводске 6-7 января состоятся соревнования по парусному спорту в классе сноукайтинг.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта республики.



В программе гонки на короткой дистанции - курс-рейс, личный и командный зачёты. За победу будут бороться райдеры из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Апатит, Мончегорска, Мурманска, Заполярного, Ярославля и Москвы.



На отдельной площадке пройдут тренировки для детей в классе джикс (JKS).



Местом проведения выбрано озеро Логмозеро (район Соломенное). Оно уникально по своему ландшафту, размерам и ветровой обстановке для парусных соревнований.



Соревнования пройдут 6 января с 12.00 до 16.00, 7 января с 11.00 до 16.00.



Ближайшая точка, откуда можно будет увидеть это зрелище, расположена по адресу ул. Рабочая 2