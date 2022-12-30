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Соревнования по парусному спорту на льду в Петрозаводске можно будет увидеть с берега Логмозеро

Новости. Общество
10:11, 04 Января 2023
фото: "Спорт - норма жизни Карелия" Вконтакте

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В Петрозаводске 6-7 января состоятся соревнования по парусному спорту в классе сноукайтинг.

 

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта республики.

В программе гонки на короткой дистанции - курс-рейс, личный и командный зачёты. За победу будут бороться райдеры из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Апатит, Мончегорска, Мурманска, Заполярного, Ярославля и Москвы.

На отдельной площадке пройдут тренировки для детей в классе джикс (JKS).

Местом проведения выбрано озеро Логмозеро (район Соломенное). Оно уникально по своему ландшафту, размерам и ветровой обстановке для парусных соревнований.

Соревнования пройдут 6 января с 12.00 до 16.00, 7 января с 11.00 до 16.00.

Ближайшая точка, откуда можно будет увидеть это зрелище, расположена по адресу ул. Рабочая 2

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