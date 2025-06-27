Соревнования по пляжному самбо пройдут в Петрозаводске

Республиканский Фестиваль «Ночь физкультурника» в этом году удивит новой дисциплиной - пляжным самбо.

Впервые в Карелии в рамках «Ночи физкультурника» состоится открытый республиканский турнир по пляжному самбо, рассказали организаторы.

«Для проведения соревнований на Кургане будет организована песчаная площадка. Участие в турнире примет вся сборная команда Республики Карелия по самбо и иногородние команды», — сообщили организаторы.

Побороться за победу смогут мужчины 17 лет и старше (весовые категории: 64 кг, 79 кг, 88 кг, 88+ кг) и юноши 14-16 лет (весовые категории: 64 кг, 71 кг).

Также в День физкультурника в Петрозаводске состоится традиционнный забег в гору.

«Победители среди мужчин и женщин получат по 25000 рублей, атлеты, занявшие в мужской и женской категории 2 место, — по 10000 рублей, а бронзовые призеры — по 5000 рублей», — уточнили организаторы.

Напомним, в этом году фестиваль пройдет в третий раз и станет самым грандиозным, говорят чиновники. «Ночь физкультурника» соберёт на Кургане свыше 800 участников в 10 спортивных дисциплинах.

Добавим, что такая разновидность — пляжное самбо — действительно, существует. Зрители с удовольствием наблюдают за тем, как соперники сражаются в песке, проводят эффектные приёмы. Покрытие смягчает приземление, поэтому броски зачастую получаются очень красивыми. А динамичность боёв делает их более популярными для просмотра. В 2021 году впервые прошёл чемпионат мира по пляжному самбо.