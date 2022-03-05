Соревнования по подледному лову рыбы пройдут в Карелии

В Беломорском районе состоятся соревнования любителей зимней рыбалки.

13 марта состоятся Открытые соревнования по подледному лову рыбы. Они пройдут в деревне Шуезеро Беломорского района. Об этом информирует в соцсети газета «Беломорская трибуна».

Номинации: в личном первенстве, 1-3 места (определяется по весу пойманной рыбы); Самый крупный экземпляр; Юный рыбак; Рыбак-аксакал; «Рыбак-богатырь» (определяется по времени бурения двух лунок) — возможно проведение дополнительного соревнования на скоростное бурение по желанию.